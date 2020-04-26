ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 1998 حالة في سلطنة عمان
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الاحد تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 1998 حالة.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم ، إن الاصابات تشمل 33 حالة لعمانيين، و60 حالة لغير عمانيين.
وأشارت إلى أن 333 حالة تماثلت للشفاء ، لافتة إلى عدم تسجيل اي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 10 حالات.
ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .