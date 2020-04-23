انتهاء هدنة أعلنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن وسط مخاوف بشأن كورونا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:05 23/04/2020 حدث بتاريخ: 18:06 23/04/2020

انتهى يوم الخميس أجل وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف بقيادة السعودية لمدة أسبوعين في اليمن دون أن يفضي إلى هدنة دائمة الأمر الذي يثير المخاوف من استمرار الحرب في البلاد وإضعاف قدرتها الواهية بالفعل على مكافحة فيروس كورونا.

وجاء أحدث مسعى لإحلال السلام في اليمن في أعقاب دعوة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي إلى وقف إطلاق النار عالميا حتى يتسنى للعالم التركيز على مكافحة مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس وتخشى وكالات الإغاثة أن يتسبب في كارثة في اليمن بعد سنوات الحرب الخمس.

غير أن حركة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تحارب التحالف لم تقبل إعلان وقف إطلاق النار واستمر العنف في عدة محافظات من بينها مأرب آخر معاقل الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية.

وكان دبلوماسيان ومصدران آخران مطلعان على التطورات قد توقعوا تمديد وقف إطلاق النار أسبوعين آخرين على الأقل إن لم يكن حتى نهاية شهر رمضان.

غير أنهم قالوا إن التحالف لم يمدد وقف إطلاق النار بعد أن واصلت حركة الحوثي الهجمات. وقد رد التحالف المدعوم من الغرب على الحوثيين بضربات جوية.

ولم يرد متحدث باسم التحالف على طلب رويترز التعليق على انتهاء أجل الهدنة.