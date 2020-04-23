ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 7764 حالة في قطر

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:00 23/04/2020 حدث بتاريخ: 14:28 23/04/2020

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الخميس تسجيل 623 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 7764 حالة .

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم ، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 10 حالات.

وأشارت إلى تسجيل 61 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 750 حالة.

وأوضحت أن 7004 إصابات تخضع للعلاج حاليا ، لافتة إلى فحص 3445 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 73457 .