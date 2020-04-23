الإمارات تدرس إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية بمناسبة رمضان
وجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الامارات الجهات المحلية الاقتصادية بدراسة امكانية إعادة فتح المراكز التجارية بالتشاور مع شركائهم من القطاع الخاص.
وذكرت وكالة أنباء الامارات ( وام ) اليوم الخميس أن ذلك يأتي بمناسبة حلول شهر رمضان.
وشددت وزارة الصحة والهيئة الوطنية على ضرورة مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة وبما يلبي احتياجات الجمهور
ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وبما لا يتعارض مع الصحة العامة وأمن وسلامة المجتمع.