وزارة الأوقاف الفلسطينية تعلق جميع إجراءات الحج بسبب فيروس كورونا

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:33 21/04/2020 حدث بتاريخ: 21:33 21/04/2020

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية الذي يتولى حقيبة وزارة الأوقاف أيضا يوم الثلاثاء إنه تقرر وقف جميع الإجراءات المتعلقة بتسجيل الفلسطينيين لموسم الحج بسبب فيروس كورونا.

وأضاف اشتية في مؤتمر صحفي في رام الله ”أوقفنا جميع الإجراءات المتعلقة بالحج. السبب أن المملكة العربية السعودية أوقفت كامل هذه الإجراءات إلى إشعار آخر“.

وقال إنه تم كذلك إعادة الرسوم المدفوعة لمن كان مسجلا لأداء العمرة.

وسجلت الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس أربع حالات وفاة بفيروس كورونا من بين 466 حالة إصابة كان آخرها تسجيل خمس إصابات يوم الثلاثاء اثنتان منها في قطاع غزة.

وعلى صعيد آخر، وفي خطوة ترمي لتخفيف أعباء الأزمة، قال اشتية ”وزارة الأوقاف ستقوم بتأجيل الأقساط المستحقة على كامل الأراضي المستأجرة من الأوقاف الإسلامية وهذه آلاف الدونمات“.

وأضاف ”هناك أملاك للأوقاف الإسلامية، أي متضرر في خلال هذه الأزمة يريد أن تساعده وزارة الأوقاف الوزارة جاهزة في هذا الأمر“.

وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ بسبب الفيروس للشهر الثاني على التوالي إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى منها تعطيل الدراسة بشكل كامل ومنع التنقل بين المحافظات.