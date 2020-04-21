بوتين وأردوغان يؤكدان ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغا

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:26 21/04/2020 حدث بتاريخ: 18:36 21/04/2020

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع في سوريا.

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين وأردوغان تبادلا بشكل مفصل، خلال المكالمة التي أجريت الثلاثاء بين الجانبين، الآراء بشأن "الأوضاع في سوريا، بما في ذلك سير تطبيق الاتفاقات حول منطقة إدلب لخفض التصعيد، وخاصة البرتوكول الإضافي الذي تم إبرامه يوم 5 مارس الماضي في موسكو والملحق بمذكرة سوتشي المؤرخة بيوم 17 سبتمبر 2018".

وذكر الكرملين أن الاتصال تم خلاله "تأكيد الالتزام غير المشترط بمبدأ احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها".

كما شدد بوتين وأردوغان على "أهمية استمرار التعاون الوثيق بين روسيا وتركيا عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية"، واتفقا على مواصلة الاتصالات الدورية على مستويات مختلفة.

وتأتي هذه المكالمة بعد أن اتهم الرئيس التركي، أمس الاثنين، الحكومة السورية بخرق نظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد، متوعدا السلطات في دمشق "بدفع ثمن باهظ" حال استمرار "الانتهاكات".