ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 107 حالات في السودان

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:27 21/04/2020 حدث بتاريخ: 13:09 21/04/2020

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية في السودان اليوم الثلاثاء تسجيل ???? إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 107 حالات.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر إجمالي الوفيات حتى تاريخه عند 12 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي الاصابات التي تماثلت للشفاء من الفيروس بلغ ثماني حالات.

وشددت الوزارة علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.