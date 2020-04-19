انخفاض عدد الإصابات بكورونا في مصر

وزيرة الصحة المصرية هالة أبو زيد

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:46 19/04/2020 حدث بتاريخ: 21:49 19/04/2020

قالت وزارة الصحة المصرية، الأحد، إن البلاد سجلت 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم مصريون، كما سجلت 15 حالة وفاة.

كما قال بيان باسم الوزارة، في بيان: "ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 732 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي".

وقالت الصحة إن مصر سجلت 112 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و15 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 1001 حالة.

وتفرض مصر حظر تجول أثناء الليل منذ 24 مارس، ومددته السلطات حتى 23 أبريل.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى اليوم.