العراق يلغي تعليق رخصة عمل وكالة رويترز

شعار رويترز على حافلة في دافوس بسويسرا في صورة بتاريخ 19 يناير 2020

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:22 19/04/2020 حدث بتاريخ: 18:23 19/04/2020

رفعت السلطات العراقية يوم الأحد تعليقها الرخصة الممنوحة لوكالة رويترز للأنباء للعمل في البلاد.

وكان العراق علق رخصة وكالة رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب تقرير عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق.

وأخطرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية رويترز بقرار رفع التعليق إيمانا منها ”في منح الإعلام مساحة العمل بشفافية وحيادية ونزاهة ... (مع) الالتزام التام بالعمل وفق لائحة قواعد البث الإعلامي“ التي أعدتها الهيئة المستقلة.

وقالت رويترز إنها ”سعيدة للغاية برفع التعليق وإن بإمكاننا مواصلة التغطية الصحفية من العراق“.

وقالت الوكالة في بيان ”نحن نثمن الجهود التي بذلتها السلطات العراقية وهيئة الإعلام والاتصالات لتسوية هذه المسألة بسرعة“.