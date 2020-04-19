الإمارات تسجل 4 حالات وفاة جديدة و479 إصابة بفيروس كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:43 19/04/2020 حدث بتاريخ: 17:35 19/04/2020

أعلنت الإمارات تسجيل 479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع حالات الإصابة المسجلة 6781 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ، في بيان اليوم الاحد ، بتسجيل أربع حالات وفاة بالفيروس منهم مصاب خليجي وثلاثة آسيويين، موضحة أنهم كانوا يعانون أمراضا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 41 حالة.

وأعلنت الوزارة شفاء 98 حالة جديدة لمصابين بالفيروس المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع المتعافين 1286 .