قطر: 392 إصابة جديدة ب"كورونا" والاجمالي الى 4103

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:01 16/04/2020 حدث بتاريخ: 16:18 16/04/2020

أعلنت قطر اليوم الخميس تسجيل 392 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الى 4103 حالات.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان ان بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى مخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين بينما تعود معظم الحالات الجديدة الأخرى للعمالة الوافدة.

واضاف البيان انه تم اكتشاف ايضا بعض حالات الاصابة بين مواطنين ومقيمين ممن توجهوا للقطاع الصحي بسبب وجود أعراض التهاب في الجهاز التنفسي.

واوضح انه تم إدخال الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشف عن تسجيل تسع حالات شفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في قطر إلى 415 حالة.

وذكر أن الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة يعود إلى ارتفاع قدرة الوزارة وفرقها الطبية على تتبع السلاسل الانتقالية للفيروس وتوسيع دائرة البحث إضافة إلى إجراء فحوصات مكثفة واستباقية لمجموعات من المخالطين للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض سابقا.