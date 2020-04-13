منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر في مواجهة كورونا

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:00 13/04/2020 حدث بتاريخ: 19:01 13/04/2020

أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في القاهرة، جون جبور، بجهود الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدا أنها تعاملت بجدية مع الأمر منذ البداية.

وأكد جبور، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر بادرت إلى تفعيل كافة فرق الاستجابة السريعة، في كل المحافظات، لأجل رصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين، بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي.

وكانت مصر قد سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في الرابع عشر من فبراير الماضي، ووصل عدد المصابين حتى الآن إلى 2065؛ تعافى 589 منهم فيما توفي 159.

وأشاد جبور بمنظومة رصد الأمراض التنفسية في مصر، قائلا إنها تعمل وفق معايير المنظمة الدولية.

وقال إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كان مبادرا إلى تعزيز الصحة العامة في البلاد، قبل وباء كورونا، مضيفا أن مبادرة "مئة مليون صحة" التي جرى إطلاقها، في وقت سابق، أظهرت ثمارها في الوقت الحالي.

وأشار المسؤول الدولي إلى أن الأرقام تظهر أن 85 في المئة من المصابين بفيروس كورونا المستجد تماثلوا للشفاء من دون علاج.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية، تستلم يوميا قائمة مفصلة بالنتائج الإيجابية في مصر لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية عملت جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة والسكان المصرية، خلال الإجراءات التي جرى اتخاذها لتطويق فيروس كورونا المستجد.

واستعرض جبور مراحل رصد فيروس كورونا المستجد، بدءًا من ظهوره في الصين، أواخر العام الماضي، إلى حين إعلانه وباءً عالميا في الحادي عشر من مارس الماضي.