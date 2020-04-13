ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 65 حالة في السعودية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:23 13/04/2020 حدث بتاريخ: 17:24 13/04/2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 65 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 472 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات في المملكة إلى 4934 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 44 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 805 حالات.

وكان وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة كشف عن أن تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا يبين حجم التحدي، مطالبا الجميع بالالتزام.

وأضاف الوزير الربيعة ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ،أن أعداد المصابين بفيروس كورونا تضاعفت هذا الأسبوع، مؤكدا تزايد أعداد الإصابات في الأحياء المكتظة بالسكان.

ودعا إلى الالتزام بالبقاء في المنازل، مشيرا إلى تزايد الإصابات في إسكان العمال.