مقتل طفلة وست سجينات اثر قصف استهدف سجنا في اليمن

أحد عناصر القوات الموالية للحكومة اليمنية يبحث عن ألغام في حقل في تعز في جنوب غرب اليمن في 6 نوفمبر 2019

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:44 06/04/2020 حدث بتاريخ: 20:03 06/04/2020

قتلت ست سجينات يمنيات وطفلة كانت تزور والدتها اثر قصف استهدف سجن النساء في مدينة تعز اليمنية، في هجوم نسب إلى المتمردين الحوثيين ، بحسب ما أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومنظمات دولية الإثنين.

وذكرت وكالة سبأ للأنباء التابعة للحكومة اليمنية أن المتمردين الحوثيين استهدفوا قسم النساء في السجن المركزي في تعز بقذائف.

وبحسب الحكومة فإن الهجوم أسفر عن مقتل " ست من النزيلات - بينهن طفلة كانت في زيارة لوالدتها التي قتلت أيضا".

وكتبت منظمة أطباء بلا حدود في تغريدة على تويتر "استلم مستشفى الثورة العام الذي تدعمه منظمة أطباء بلا حدود في مدينة تعز جثث لست نساء وطفلة كن قد قتلن في اعتداء على السجن المركزي في مدينة تعز ليلة الأمس".

بينما أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تغريدة عن أسفها للهجوم "الذي خلف قتلى وجرحى من النساء والأطفال. السجون والسجناء محميون بموجب القانون الدولي الإنساني ولا يجوز استهدافه (..) نحن في تواصل مع السلطات المختصة لتقييم الوضع الإنساني".

وتخضع المدينة التي تحيط بها الجبال ويسكنها نحو 600 ألف شخص، لسيطرة القوات الحكومية، لكن المتمردين يحاصرونها منذ سنوات، وقصفوها بشكل متكرر.

وتعد المدينة الواقعة في جنوب غرب اليمن، احدى أكثر المدن تأثرا بالحرب في البلد الفقير منذ بداية النزاع في 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية التي يساندها تحالف عسكري تقوده السعودية.

وقتل في البلد الفقير منذ بدء عمليات التحالف آلاف المدنيين، فيما انهار قطاعه الصحي، وسط معاناة من نقص حاد في الأدوية، ومن انتشار أمراض كالكوليرا الذي تسبّب بوفاة المئات، في وقت يعيش ملايين السكان على حافة المجاعة.

ولم تُسجّل في اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، أي إصابة بعد بكوفيد-19 وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لكن هناك خشية كبرى من أن يتسبّب الوباء حال بلوغه أفقر دول شبه الجزيرة العربية بكارثة إنسانية.