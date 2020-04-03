الامارات: تسجيل حالة وفاة و240 اصابة جديدة بفيروس كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:14 03/04/2020 حدث بتاريخ: 22:12 03/04/2020

أعلنت وزارة الصحة وقاية المجتمع بالامارات اليوم الجمعة عن رصدها 240 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1264 حالة.

وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، حسب بيان صادر عن الوزارة.

وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات إلى "عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج".

وكشفت الوزارة تسجيل حالة وفاة بسبب الفيروس لمصاب من جنسية آسيوية/ 51 عاما/ يعاني من مرض مزمن وفشل كلوي وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 9.

وأفادت الوزارة في بيان شفاء 12 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 108 .