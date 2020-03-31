مصر تعلن عن اكتشاف أثري جديد خلال تطهير منطقة أبو الهول من كورونا

اكتشاف أثري جديد خلال تطهير منطقة أبو الهول من كورونا

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:40 31/03/2020 حدث بتاريخ: 16:27 31/03/2020

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، عن اكتشاف أثري جديد تم التوصل إليه أثناء تعقيم وتطهير منطقة أبو الهول من فيروس كورونا.

وأوضح وزيري خلال تصريحات صحفية أنه لن يتم نشر تفاصيل عن الاكتشاف الآن.

وأشار إلى أن وزير السياحة والآثار تفقد أعمال تعقيم وتطهير منطقة أبو الهول، مؤكدا أنهم يعقمون جميع المناطق الأثرية، وتم غلق المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية حتى 15 أبريل، لافتا إلى دعوة عدد من القنوات المحلية والعالمية لنقل إضاءة هرم خوفو.

وكانت وزارة السياحة والآثار في مصر قد أضاءت مساء أمس، هرم خوفو الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة، في رسالة للشعب المصري وجميع شعوب العالم بالبقاء في المنازل وحماية أنفسهم من فيروس كورونا.

وكتبت على واجهة الهرم عبارات قصيرة بالإضاءة باللغتين العربية والإنجليزية: "خليك في البيتاحمي نفسك.. تحية للقائمين على حمايتنا".