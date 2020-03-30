علاج كورونا في السعودية يشمل مخالفي الإقامة

السعودية تعلن شفاء 29 إصابة

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:10 30/03/2020 حدث بتاريخ: 16:50 30/03/2020

قال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، يوم الاثنين، إن عاهل البلاد، الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بتقديم العلاج المجاني من فيروس كورونا (كوفيد 19) للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة في جميع أنحاء المملكة.

وأوضح الربيعة، خلال مؤتمر صحفي، أن السلطات لم تتردد أبدا في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مضيفا أنه ثمة تنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وأكد وزير الصحة السعودي، أنه على كل فرد داخل المملكة أن يطبق الإجراءات الصحية لأجل الحافظ على سلامة المجتمع.

ويوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل أربع وفيات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ثماني حالات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، أن حالات الوفاة الأربعة لمقيمين في المدينة المنورة وجدة.

وأشار إلى تسجيل 96 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1299 إصابة، لافتا إلى شفاء 29 إصابة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 66 حالة.

وأوضح المتحدث أن 12 حالة حرجة تتلقى الرعاية الكاملة، داعيا الجميع للبقاء في منازلهم وتجنب المخالطة والتنقل، مشيرا إلى أن المخالطة هى المسبب الأول حاليا للإصابة.

وفيما يتعلق بالإغلاق الجزئي، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن "جميع المناطق تحت السيطرة الأمنية لتطبيق منع التجول".

وعلقت السعودية الدخول والخروج من محافظة جدة الأحد، بعد أن طبقت ذلك من قبل في الرياض ومكة والمدينة الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

ومددت المملكة، السبت، ولأجل غير مسمى، تعليق رحلات الطيران الدولية، وحظرا على الحضور لأماكن العمل في القطاعين العام والخاص.

وفرضت السعودية حظرا جزئيا للتجول في بعض المناطق.