مصر "طهّرت" 55 ألف مبنى بالحرب ضد كورونا

صورة أرشيفية لشوارع القاهرة

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:11 28/03/2020 حدث بتاريخ: 15:12 28/03/2020

أعلن وزير التنمية المحلية في مصر، السبت، عن تطورات جهود المحافظات المصرية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكشف اللواء محمود شعراوي، بناء على تقريرً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، عن جهود المحافظات المصرية في منع التجمعات بالمحافظات وإلغاء الأسواق الأسبوعية وغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات.

وقال شعراوي إن التقرير أشار إلى أن عدد المباني التي تم تطهيرها وتعقيمها في مصر، بلغ حوالى 54948 مبنى، وفق ما نقل حساب مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك".

كما أشار التقرير إلى أن عدد المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا، وتم إغلاقها، بلغ 4257 محلا.

وأضاف شعراوي أن عدد المقاهي و"الكافيهات" والمطاعم التي تم مصادرة "الشيشة" (النرجيلة) بها، بلغ حوالي 4748، مضيفاً أن عدد المراكز التعليمية التي تم إغلاقها بالمحافظات بلغ حوالي 4045 .

وقال وزير التنمية المحلية إن عدد الأسواق التي تم إلغاؤها بلغ حوالي 1449 سوقًا، كما تم إغلاق 1656 قاعة للأفراح علي مستوي المحافظات، لمخالفة القرارات الصادرة .

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت، الجمعة، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى 6 وفيات جديدة.

وكشف خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر للإصابات بفيروس كورونا المستجد، حتى الجمعة، هو 536 حالة، و30 وفاة.