الإمارات تشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين حول كورونا

الأمير محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في برلين يوم 12 يونيو 2019

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:35 26/03/2020 حدث بتاريخ: 16:08 26/03/2020

كتب الأمير محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي على تويتر يوم الخميس أن الإمارات ستشارك في قمة افتراضية تعقد برئاسة الملك سلمان عاهل السعودية في وقت لاحق يوم الخميس عبر الإنترنت لمجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات عالمية، لمناقشة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف الأمير محمد أن الإمارات ستشارك ”بروح التضامن والتكاتف“.

وتابع ”نواجه تحديا مشتركا غير مسبوق في ظل انتشار فيروس كورونا وشعوب العالم تتطلع إلى هذه القمة للخروج بمواقف وقرارات تعزز المواجهة الجماعية لهذا الخطر“.