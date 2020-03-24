مصر تفرض حظر التجول لمدة أسبوعين اعتبارا من الغد لاحتواء تفشي كورونا

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:15 24/03/2020 حدث بتاريخ: 16:09 24/03/2020

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الثلاثاء إن الحكومة قررت حظر حركة المواطنين ووسائل النقل العام والخاص من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من يوم الأربعاء ولمدة أسبوعين لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أنه سيتم إغلاق معظم الخدمات العامة والحكومية خلال فترة حظر التجول وأن السلطات ستطبق قوانين الطوارئ على كل من يخالفون قرارات الحظر.

وذكر أن مصر قررت أيضا مد العمل بتعليق الدراسة لمدة 15 يوما إضافية بعد انتهاء فترة التعليق الحالية في 29 مارس آذار.

وأعلن مدبولي إغلاق معظم الخدمات العامة والحكومية خلال فترة حظر التجول وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي موضحا أن هذا القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت.

وأوضح أنه تقرر الإغلاق التام لجميع المحال التجارية والحرفية يومي الجمعة والسبت خلال فترة الحظر.