مصر: السلطات الصحية تكشف عدد المحافظات التي سجلت فيها إصابات بكورونا

وزيرة الصحة المصرية هالة أبو زيد

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:09 23/03/2020 حدث بتاريخ: 13:14 23/03/2020

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في 24 محافظة، مضيفة أن عدد الإصابات اليومية لا تعد مقياسا للوضع في مجال انتشار الفيروس في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن "الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ستساهم في تقليل عدد الإصابات على المدى البعيد، وهو ما حدث في المحافظات السياحية على سبيل المثال".

وأكد أن الوزارة سجلت أمس الأحد 33 إصابة جديدة جميعها لمصريين مخالطين لمصابين بكورونا، مشيرا إلى أن مصر تطبق كافة إرشادات منظمة الصحة العالمية الخاصة.

وكشف مجاهد عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، هم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 شخصا حتى يوم أمس.