مقتل جنديين تركيين في هجوم شنته مجموعات متطرفة شمالي سوريا

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:28 22/03/2020 حدث بتاريخ: 15:28 22/03/2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن جنديين تركيين قتلا الخميس الماضي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا بهجوم صاروخي شنته "بعض الجماعات المتطرفة".

وقالت الوزارة إن الهجوم أسفر عن إصابة جندي آخر، مضيفة أن قواتها فتحت النار على أهداف في المنطقة.

ويسير الجيش التركي دوريات مشتركة مع القوات الروسية منذ 15 مارس الجاري، وذلك بعد اتفاق توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان يتضمن وقفا لإطلاق النار وإنشاء ممر آمن في إدلب، شمال غربي سوريا.