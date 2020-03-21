الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر تقرر إغلاق الكنائس لمدة أسبوعين بسبب كورونا
أمرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر يوم السبت بإغلاق جميع كنائسها وإيقاف القداسات لمدة أسبوعين لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وسجلت مصر حتى الآن 285 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بما في ذلك ثماني حالات وفاة.
وقررت الكنيسة أيضا منع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات وغلق قاعات العزاء الملحقة بالكنائس واقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط على أن تقوم كل أبرشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات.
ويمثل المسيحيون نحو 10 بالمئة من عدد السكان في مصر البالغ مئة مليون نسمة وفقا لتقديرات غير الرسمية. والأغلبية العظمى من المسيحيين المصريين من الأرثوذكس.
كانت الكنيسة الكاثوليكية في مصر قد قررت تعليق القداسات في كنائسها يوم الجمعة وحتى إشعار آخر لكنها تركت أبوابها مفتوحة للصلاة.