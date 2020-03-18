العتبة الحسينية تتحدث عن احتمال استخدام أسلحة جرثومية بقصف أمريكي لمطار كربلاء

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:34 18/03/2020 حدث بتاريخ: 12:36 18/03/2020

أعلنت إدارة العتبة الحسينية بكربلاء أنها تتواصل مع جهات حكومية في البلاد للكشف عن احتمال استخدام الجيش الأمريكي أسلحة بيولوجية أو جرثومية أو كيميائية في قصف مطار كربلاء الدولي.

وقالت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن "الأمانة العامة للعتبة الحسينية وشركة "طيبة كربلاء" وهي الشركة العاملة في المطار، تواصلتا مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية للكشف عن احتمال وجود أسلحة بيولوجية أو جرثومية أو كيميائية مستخدمة في حادث قصف مطار كربلاء الدولي".

وكانت إدارة العتبة قد أكدت في بيان سابق، أن منشآت مطار كربلاء الدولي قد تعرضت فجر الجمعة الماضي، للقصف بعدة صواريخ من قبل الطيران الأمريكي مما أدى إلى مقتل أحد المدنيين وجرح آخرين ممن يعملون في تشييد المطار، إضافة الى وقوع أضرار كبيرة في المنشآت الإدارية والخدمية.

وقدمت الأمانة العامة للعتبة الحسينية في وقت سابق دعوة إلى ممثلة الأمم المتحدة في العراق لزيارة مطار كربلاء الدولي قيد الانشاء.