أبوظبي تغلق المناطق الترفيهية والسياحية مؤقتا لمواجهة كورونا

منظر عام للعاصمة الإماراتية أبوظبي

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:50 14/03/2020 حدث بتاريخ: 16:23 14/03/2020

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، السبت، أنه سيتم غلق المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإمارة بصورة مؤقتة، اعتبارا من غدا الأحد، وحتى نهاية شهر مارس الجاري.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي لموقع "تويتر" إن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار، وللحد من التجمعات الكبيرة وحماية الصحة العامة ضد انتشار فيروس كورونا المعروف بـ"كوفيد- 19".

ويشمل الإغلاق المؤقت كلاً من: متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن ومنارة السعديات وقصر الحصن والمجمّع الثقافي ومتحف قصر العين وواحة العين وقلعة الجاهلي وقصر المويجعي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وياس ووتروورلد وكلايم وعالم فيراري أبوظبي.

وكانت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت سلسلة إجراءات للوقاية من فيروس كورونا، مثل اعتماد نظام "العمل عن بعد" لبعض لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية لمدة أسبوعين

وشملت الإجراءات الإماراتية أيضا تعطيل طلبة المدارس و مؤسسات التعليم العالي منذ بداية مارس الجاري، ولمدة 4 أسابيع، إلى جانب العمل بمبادرة "التعليم عن بعد".

وتقول وزارة الصحة الإماراتية إن عدد مصابي فيروس كورونا في البلاد بلغ 85 حالة تعافى منها 20.