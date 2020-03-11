الصحة اللبنانية تبدأ بتجهيز المستشفيات لمواجهة "كورونا"

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:12 11/03/2020 حدث بتاريخ: 15:12 11/03/2020

بدأت وزارة الصحة اللبنانية اتخاذ جملة من الإجراءات في مختلف المناطق لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" في البلاد.

وقال وزير الصحة، ​حمد حسن​، إن "قطار تجهيز وتصدي ​المستشفيات الحكومية​ انطلق؛ وكل شيء يتم شراؤه سيتم الإعلان عنه على موقع الوزارة تطبيقا لمبدأ الشفافية والمحاسبة".

وتابع وزير الصحة في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لا تنسوا أن كل الدول عجزت عن الحل؛ والتوصيات نفسها قواعد الحماية: التغذية، النظافة و​الوقاية​ الشخصية والمجتمعية".

بدورها أعلنت وزارة المالية اللبنانية توقف التعامل المباشر في فروعها والانتقال إلى متابعة المعاملات إلكترونيا للحد من انتشار كورونا.