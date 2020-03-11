الصحة اللبنانية تبدأ بتجهيز المستشفيات لمواجهة "كورونا"
بدأت وزارة الصحة اللبنانية اتخاذ جملة من الإجراءات في مختلف المناطق لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" في البلاد.
وقال وزير الصحة، حمد حسن، إن "قطار تجهيز وتصدي المستشفيات الحكومية انطلق؛ وكل شيء يتم شراؤه سيتم الإعلان عنه على موقع الوزارة تطبيقا لمبدأ الشفافية والمحاسبة".
وتابع وزير الصحة في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لا تنسوا أن كل الدول عجزت عن الحل؛ والتوصيات نفسها قواعد الحماية: التغذية، النظافة والوقاية الشخصية والمجتمعية".
بدورها أعلنت وزارة المالية اللبنانية توقف التعامل المباشر في فروعها والانتقال إلى متابعة المعاملات إلكترونيا للحد من انتشار كورونا.