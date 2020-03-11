أردوغان: لن نتوانى عن القيام بعمل عسكري في إدلب إذا لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:32 11/03/2020 حدث بتاريخ: 13:33 11/03/2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن تركيا لن تتوانى عن القيام بعمل عسكري أكبر من السابق في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا إذا لم يتم الالتزام بوقف لإطلاق النار جرى الاتفاق عليه الأسبوع الماضي.

وفي كلمة ألقاها أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي، قال أردوغان إن انتهاكات صغيرة لوقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه مع روسيا، بدأت مضيفا أن الأولوية بالنسبة لتركيا هي سلامة 12 موقعا للمراقبة أقامتها في المنطقة.