رئيس جهاز المخابرات العامة المصري ينقل رسالة من السيسي إلى البرهان

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:28 10/03/2020 حدث بتاريخ: 12:28 10/03/2020

نقل رئيس جهاز المخابرات العامة المصري، اللواء عباس كامل، أمس رسالة تضامن ودعم في "مواجهة الإرهاب"، إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل وصل الخرطوم يوم أمس على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

ولفتت صحيفة "اليوم السابع" إلى أن زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصري تعد الأولى لمسؤول أجنبي إلى الخرطوم، تضامنا معه عقب "المحاولة الإرهابية الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك".

من جانب آخر، ذكرت صحيفة "المصريون" أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك التقى بعد ساعات من محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها، برئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل.

ونقلت الصحيفة عن مدير جهاز المخابرات السوداني، الفريق أول جمال عبد المجيد، أن نظيره المصري نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرهان "أكدت وقوف مصر وتضامنها مع الحكومة الانتقالية والأشقاء في السودان في مواجهة المحاولة الإرهابية التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني حمدوك".