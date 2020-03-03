لافروف: لن نكف عن محاربة الإرهاب في إدلب لحل أزمة الهجرة إلى أوروبا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:18 03/03/2020 حدث بتاريخ: 16:11 03/03/2020

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي في هلسنكي إن بلده لن يكف عن محاربة الإرهاب في منطقة إدلب السورية من أجل حل أزمة الهجرة في أوروبا.

وقالت تركيا الأسبوع الماضي إنها لن تمنع من الآن فصاعدا اللاجئين السوريين، النازحين بسبب القتال في إدلب، من بلوغ أوروبا برا وبحرا.

ونزح نحو مليون شخص بالقرب من حدود تركيا الجنوبية منذ ديسمبر كانون الأول مما أدى إلى ما تصفها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في الحرب الممتدة منذ تسعة أعوام.