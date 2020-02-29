مقتل ضابط من استخبارات الجيش اللبناني وجرح آخر بإطلاق نار في البقاع

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:09 29/02/2020 حدث بتاريخ: 15:09 29/02/2020

أطلق مجهولون يستقلون سيارة من طراز "بي أم في" دون لوحات، النار على شخصين بلباس مدني في مدينة الهرمل بمنطقة البقاع اللبنانية، فأردوا أحدهم وأصابوا الآخر بجروح.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية، أن مجهولين يستقلون سيارة من طراز "بي أم في" دون لوحات أقدموا على ملاحقة سيارة مرسيدس في منطقة الكروم في الهرمل، ثم أطلقوا النار في اتجاه شخصين، تبين بعد إنزالهما من السيارة، أنهما من استخبارات الجيش بلباس مدني.

وأسفر إطلاق النار عن مقتل أحد المستهدفين على الفور وإصابة الثاني بجروح، وتم نقله بواسطة الصليب الأحمر الى مستشفى العاصي في الهرمل.