السعودية تعلق مؤقتا دخول مواطني دول مجلس التعاون مكة والمدينة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:21 28/02/2020 حدث بتاريخ: 23:21 28/02/2020

أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت.

وقال البيان "يستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يوما متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة" بفيروس كورونا.

كانت المملكة قد علقت أمس الخميس دخول الأفراد لأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي في المدينة فضلا عن المسافرين من دول يمثل فيها فيروس كورونا خطرا وفق ما تقرره الهيئات الصحية في المملكة.