وزيرة: لبنان سيقرر بشأن السندات الدولية الأسبوع القادم

وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد نجد

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:50 28/02/2020 حدث بتاريخ: 19:50 28/02/2020

قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد نجد اليوم الجمعة إن لبنان سيتخذ قرارا بخصوص سنداته الدولية - بما في ذلك تلك التي تستحق في التاسع من مارس آذار - خلال الأسبوع القادم.

يتوجب على لبنان المثقل بالديون البت فيما إذا كان سيسدد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من مارس آذار وسط أزمة مالية عميقة ونقص حاد في الدولار أفضيا إلى قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال ومخاوف من عدم السداد بين المستثمرين.

وقالت نجد "نتابع الخيارات المتاحة أمامنا ولم نتخذ أي قرار بهذا الخصوص."

وأضافت أن الأسبوع القادم سيكون حاسما على صعيد اتخاذ قرار قبيل موعد استحقاق مارس آذار.

كان مصدر حكومي قال أمس الخميس إن لبنان سيطلب فترة سماح سبعة أيام قبيل استحقاق التاسع من مارس آذار، في خطوة قالت مصادر مالية إنها ترجح أن تتطلع الحكومة إلى إعادة هيكلة سندات مارس آذار.

عينت بيروت هذا الأسبوع بنك الاستثمار الأمريكي لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين اند هاملتون كمستشارين مالي وقانوني في إعادة هيكلة الدين المتوقعة على نطاق واسع.

وقالت نجد إن رئيس الوزراء حسان دياب، الذي فازت حكومته المدعومة من حزب الله في اقتراع برلماني على الثقة هذا الشهر، سيقوم بأول زيارة له إلى بلد عربي خلال النصف الثاني من مارس آذار، لكنها لم تحدد البلد.

وفشل لبنان حتى الآن في الفوز بدعم مالي من الدول الغربية والخليجية التي تشرط أي مساعدة بتطبيق بيروت إصلاحات اقتصادية.