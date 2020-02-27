الأردن يعفي الشاحنات السورية من بدل المرور

صورة أرشيفية لمعبر جابر بين الأردن وسوريا

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:38 27/02/2020 حدث بتاريخ: 21:40 27/02/2020

قرر الأردن وقف استيفاء بدل خدمات المرور على الطرق من الشاحنات السورية، التي يتم تفريغ حمولتها في مركز جمرك جابر على الجانب السوري من الحدود، دون دخول أراضي الأردن.

وأكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري الأردني صلاح اللوزي، أن "تخفيض الرسوم أصبح 200 دينار بدلا من 500 دينار"، مشيرا إلى أن "القرار يهدف إلى زيادة حجم حركة مرور البضائع السورية عبر الأراضي الأردنية إلى الدول العربية".

ولفت اللوزي، إلى أن القرار يسهم بتشغيل الشاحنات الأردنية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

من جهته، ثمن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، قرار لجنة معادلة الوزن بوقف وإلغاء استيفاء بدل خدمات المرور على الطرق من الشاحنات السورية.

وأشار أبو عاقولة، إلى أن "الظروف الصعبة التي تمر على القطاعات التجارية تتطلب قرارات من شأنها إنعاش الحركة الراكدة بما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة انسياب السلع والبضائع إلى السوق المحلية".

وبين، أن عدد شركات التخليص التي تعمل حاليا في الجمرك 20 شركة بعد أن كان تعدادها 228 شركة قبل اندلاع الأزمة السورية وإغلاق الحدود، وأن "النقابة تسعى لإيجاد منافذ وخطوط جديدة لفتح آفاق عمل جديدة أمام شركات التخليص".

ودعا أبو عاقولة وزارة النقل إلى ضرورة السماح بتفريغ الحمولات المارة بطريق الترانزيت إلى مصر والعراق كونها تشكل فائدة ومصلحة عامة من حيث استقطاب مرور البضائع.