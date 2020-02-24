ليبيا: طرفا النزاع يقدمان مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار بعد جولة محادثات في جنيف

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة في صورة تعود إلى 9 أبريل 2019 في طرابلس

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:40 24/02/2020 حدث بتاريخ: 18:49 24/02/2020

قدم طرفا النزاع في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني وقوات المشير خليفة حفتر التي تتخذ من شرق البلاد معقلا، مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار تنص على أن تشرف الأمم المتحدة على عودة المدنيين الذين نزحوا جراء القتال، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية الإثنين بعد جولة ثانية من المحادثات العسكرية غير المباشرة بينهما في جنيف.

قدم طرفا النزاع الليبي مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار تنص على أن تشرف الأمم المتحدة على عودة المدنيين الذين نزحوا جراء القتال، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية الإثنين بعد جولة ثانية من المحادثات العسكرية غير المباشرة التي جرت في جنيف بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وقوات المشير خليفة حفتر التي تتخذ من شرق ليبيا معقلا.وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها ستسهل عملية وقف إطلاق النار إلى جانب لجنة عسكرية تضم أعضاء من الطرفين. وأكدت أن الطرفين "أعدا مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار لتسهيل عودة المدنيين الآمنة إلى مناطقهم مع تطبيق آلية مراقبة مشتركة".

وأضاف بيانها أن "الطرفين اتفقا على تقديم مسودة الاتفاق لقياداتهما لإجراء مزيد من المشاورات والاجتماع مجددا الشهر المقبل". ومن المقرر أن يعنى الاجتماع المقبل بوضع أطر مرجعية للجنة المعنية بتطبيق الاتفاق، بحسب البيان.

وتهدف المحادثات التي تجري برعاية موفد الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة للتوصل إلى وقف دائم للقتال الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح نحو 140 ألفا منذ نيسان/أبريل الماضي، بحسب الأمم المتحدة.وجرت عدة جولات محادثات سابقة في مصر وتونس ركزت على مسائل اقتصادية تشمل توزيع عائدات النفط الليبية، بينما من المقرر أن تبدأ محادثات تهدف للتوصل إلى حل سياسي في جنيف الأربعاء.