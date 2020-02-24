الخطوط الجوية القطرية: إخضاع جميع المسافرين القادمين من إيران وكوريا الجنوبية للعزل

الخطوط الجوية القطرية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:32 24/02/2020 حدث بتاريخ: 13:47 24/02/2020

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية اليوم الاثنين أنه سيتم إخضاع جميع المسافرين القادمين من إيران وكوريا الجنوبية للعزل.

وقالت، في بلاغ على موقعها الرسمي، :"تماشيا مع التحذيرات الصحية المحلية والعالمية، سوف يُطلب من جميع المسافرين القادمين من إيران أو كوريا الجنوبية ووجهتهم النهائية مدينة الدوحة، والذين ليس لديهم أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا الجديد، البقاء معزولين في منازلهم أو في إحدى منشآت العزل لمدة 14 يوما".

وكانت شركة موانئ قطر أعلنت أمس بدء تطبيق فحص جميع السفن القادمة إلى ميناء حمد وميناء الرويس وميناء الدوحة، وخاصة من البلدان التي أعلنت عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الصحية على أطقم السفن للكشف عن الفيروس.

وكانت الخطوط الجوية القطرية اتخذت قرارا بتعليق رحلاتها إلى الصين ابتداء من الثالث من شباط/فبراير حتى إشعار آخر "بسبب التحديات التشغيلية الكبيرة التي تزامنت مع فرض قيود منع الدخول من قبل بعض الدول".