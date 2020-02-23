الشركة الصينية بالعاصمة الإدارية في مصر: اتخذنا إجراءات صارمة للوقاية من "كورونا"

العاصمة الإدارية الجديدة

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:50 23/02/2020 حدث بتاريخ: 20:55 23/02/2020

أكد لي شينشو، نائب مدير الشركة الصينية العاملة في إنشاءات حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، أنه اتخذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال لي شينشو، خلال مؤتمر صحفي بموقع العمل، اليوم الأحد، أنه تم إنشاء مجموعة عمل ونظام فعال لعدم تسرب الفيروس إلى موقع العمل، بهدف ضمان سلامة 5000 موظف وعامل مصري و1800 صيني.

وأضاف شينشو، أنه تقرر إيقاف رحلات العمل أو عودة من غادروا مصر إلى الصين في موسم إجازات السنة القمرية الجديدة، مع إعطاء الصلاحية الكاملة لطاقم عيادة المشروع لإجراء عمليات تفتيش على مدار 24 ساعة، وتوجيه الموظفين للخضوع للفحص الطبي، بالإضافة إلى تطهير المباني والسيارات ومعدات العمل، وتوزيع كتيب للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

وأوضح نائب مدير الشركة الصينية أنه قد تم تخصيص فيلا مجهزة بالكامل للحجر الصحي في التجمع الخامس، وإيداع العائدين من الصين بعد 10 يناير فيها لمدة 14 يوما، مبينا أنه قد تم تثبيت موازين الحرارة بالأشعة تحت الحمراء على البوابات الشمالية والجنوبية للمشروع، وإجراء اختبار قياس درجة الحرارة لأي شخص يدخل أرض المشروع.

كما أشار إلى أن التحقيقات الشاملة كشفت عدم وجود أي حالات مؤكدة أو مشتبه في إصابتها بالفيروس، وأن العمل والبناء يسيران بشكل طبيعي، مؤكدا أن شركته تعمل في مصر منذ 30 عاما، وشاركت في إقامة العديد من المشروعات الإنشائية.

ولفت شينشو إلى أن أزمة فيروس "كورونا" أثرت سلبا على استيراد بعض المعدات والآلات المستخدمة في المشروع من الصين، بسبب إغلاق المصانع وبقاء العمال في منازلهم، معلنا أن التأثير لم يكن طويلا.