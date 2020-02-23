وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:54 23/02/2020 حدث بتاريخ: 17:54 23/02/2020

كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة الأحد عن وجود تنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية "هناك تنسيق فقط في حالة كورونا لأن الامراض المعدية معروف عنها أنها عابرة الى الحدود".

ولم تسجل أي اصابة في الاراضي الفلسطينية لغاية الان، حسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت كيلة "نحن لدينا تنسيق ثنائي مع كل من جمهورية مصر العربية الشقيقة، والمملكة الاردنية الشقيقة، وايضا مع اسرائيل".

وقالت كيلة بان التنسيق "في موضوع الكورونا فقط لا غير، وطبعا لدينا موافقة سياسية على الموضوع".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت مؤخرا وقف التنسيق مع اسرائيل في مختلف المجالات ومنها التنسيق الامني.

وسادت حالة من التوتر في وزارة الصحة الفلسطينية عقب الاعلان عن اكتشاف وفد سياحي كوري جنوبي من تسعة اشخاص تجولوا في عدد من المدن الفلسطينية وداخل اسرائيل في الفترة ما بين 8 و15 شباط/فبراير الحالي، وثبت اصابة عدد منهم بهذا الفيروس عند عودتهم الى كوريا الجنوبية.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم صباح الاحد ان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بصفته وزيرا للداخلية، أعلن اغلاق المطاعم والأماكن التي زارها الوفد الكوري بانتظار فحصها، مؤكدا خلو الاراضي الفلسطينية لغاية الان من هذا الفيروس.