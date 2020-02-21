الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:19 21/02/2020 حدث بتاريخ: 18:20 21/02/2020

أعلن وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن بعد ظهر اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي عن أول إصابة بفيروس كورونا وهي امرأة 45/ عاما/ كانت آتية على متن طائرة من مدينة قم الإيرانية أمس، متحدثا عن وجود حالتين أخريين مشتبه في إصابتهما بالفيروس.

وأضاف "بعد أن اجتمعت اللجنة الوطنية لمكافحة وباء (كورونا) واللجنة المختصّة لمكافحة العدوى، وبعد تبيان نتيجة فحص الـ (بي سي آر) للمريضة الّتي عُزلت أمس من على متن الطائرة القادمة من مدينة قم الإيرانية، ثبتت إيجابيّة الفحص".

وأشار إلى أنه " تم تشخيص الحالة في أقل من 12 ساعة وهذا أمر إيجابي وإنه لا داعي لإعلان حالة طوارئ حتى الساعة" مشددا على "عدم إثارة حالات الهلع لأنها غير ضرورية".

وأشار وزير الصحة أن "اللجنة تتابع الأحداث أولا بأول ولن نتخذ أي إجراء بوقف الرحلات إلا بعد التشاور مع رئيس الحكومة واللجنة الوطنية المكلفة، هذا التدبير سابق لأوانه".

ولفت إلى أن "نسبة الوفيات بسبب الفيروس في العالم 3ر2 في المئة، ونسبة الإنتشار سريعة".

ودعا وزير الصحة المواطنين إلى "عدم الإختلاط مع المصابين بالأمراض التنفسية المتواجدين في الحجر المنزلي، والإهتمام بالنظافة وغسل اليدين المتكرر وإتباع آداب السعال".

وطلب الوزير من " كافة الوافدين من ايران إلتزام الحجر المنزلي لـ14 يوما منذ وصولهم".

وأعلن أن "العلاج هو وقائي ولا يوجد أي علاج آخر في العالم". مشيراً إلى أنه يتم "التواصل مع كافة المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة"، مشيرا إلى متابعة التطورات.