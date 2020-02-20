تبون: الجزائر وسيط صادق أمين ومستعدة للوساطة لوقف إطلاق النار في ليبيا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:24 20/02/2020 حدث بتاريخ: 18:25 20/02/2020

عبر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن استعداد بلاده للعب دور الوساطة بين طرفي النزاع في ليبيا في حال حصولها "على تفويض من مجلس الأمن الدولي".

وأضاف تبون في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، اليوم الخميس "نحن قادرون على تحقيق السلام في ليبيا على نحو سريع".

وأكدت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم، الخميس، أن الرئيس الجزائري قد أوضح لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أن الجزائر مستعدة للوساطة في أي محادثات تهدف لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال تبون للصحيفة "إذا حصلنا على تفويض من مجلس الأمن بالأمم المتحدة، فنحن قادرون على تحقيق السلام في ليبيا على نحو سريع، لأن الجزائر وسيط أمين وذو مصداقية، ويحظى بقبول من كافة القبائل الليبية".

وبعد نحو تسعة أعوام من الإطاحة بحكم معمر القذافي على أيدي مقاتلين مدعومين بضربات جوية من حلف شمال الأطلسي، لا تزال ليبيا بدون سلطة مركزية تعترف بها كل الأطراف الليبية.

وأحبط رئيس حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، أمس الأربعاء، الآمال في إحياء سريع لمفاوضات وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة، بعدما انسحب الوفد التابع له من المحادثات، جراء قصف قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) العاصمة، طرابلس.