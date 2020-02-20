روسيا تتهم تركيا بتقديم الدعم المدفعي لمتشددين يقاتلون الجيش السوري

مدرعات تركية على الحدود مع سوريا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:54 20/02/2020 حدث بتاريخ: 17:48 20/02/2020

أفادت وكالات أنباء روسية أن وزارة الدفاع اتهمت تركيا اليوم الخميس بتقديم الدعم المدفعي لمتشددين يقاتلون قوات الحكومة السورية وقالت إن المتشددين اخترقوا لفترة وجيزة دفاعات الحكومة في إدلب.

ونقل عن الوزارة قولها إن سلاح الجو الروسي نفذت ضربات استهدفت المتشددين المؤيدين لتركيا الذين اخترقوا مواقع الحكومة السورية في منطقتين بمحافظة إدلب، الأمر الذي أتاح للجيش السوري التصدي للهجمات.

ووردت تصريحات الوزارة على وكالة الإعلام الروسية ووكالتي إنترفاكس وتاس للأنباء.