الرئاسة الفلسطينية تدين مصادقة نتنياهو على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:37 20/02/2020 حدث بتاريخ: 17:46 20/02/2020

أدانت الرئاسة الفلسطينية مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس وشق طرق استيطانية في الضفة الغربية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن قرار نتنياهو "تدمير ممنهج لحل الدولتين" بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

واعتبر أبو ردينة أن القرار يستهدف "تنفيذ صفقة القرن (خطة السلام الأمريكية) المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي كله غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أن "محاولة نتنياهو لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي عشية الانتخابات الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية، لن يجلب السلام والاستقرار لأحد، وسيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف لا يمكن لأحد توقع نتائجها".

وحذر أبو ردينة من أن تنفيذ المخطط الاستيطاني يهدف إلى فصل مدينة القدس بالكامل عن مدينة بيت لحم في الضفة الغربية "ما يعني تدمير أية فرصة لإحلال السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية".

وتابع قائلا إن ذلك "يستدعي تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف الجنون الاسرائيلي، الساعي إلى فرض سياسة الأمر الواقع، الأمر الذي لن نقبل به إطلاقا، وسنواجهه بشتى الوسائل".

وكان نتنياهو قد أعلن أنه صادق على خطة لبناء أربعة آلاف وحدة سكنية في جنوب القدس، إضافة إلى بناء ألفين ومئتي وحدة سكنية في أطراف المدينة المقدسة.