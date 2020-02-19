السراج يعتبر أن استئناف مفاوضات السلام "تجاوزته أحداث على الأرض"

فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الامم المتحدة

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:44 19/02/2020 حدث بتاريخ: 18:44 19/02/2020

قال رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج الأربعاء إن الحديث عن استئناف مفاوضات السلام تجاوزته أحداث على الأرض وسط القصف المتواصل من فصائل في الشرق تحاول السيطرة على طرابلس.

وتابع السراج مخاطبا الصحافيين في ميناء طرابلس الذي قصفته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الثلاثاء أنه يجب أن تكون هناك أولا "رسالة واضحة من كل الأطراف الدولية التي تحاول أن تتحدث معنا".

ويأتي تصريح السراج بعد إعلان حكومة الوفاق في وقت متأخر من ليل الثلاثاء وقف محادثات جنيف مع قوات حفتر التي ترعاها الأمم المتحدة. وجاء هذا القرار بعد تعرض ميناء طرابلس للقصف، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة خمسة آخرين، حسب ما نقلته وكالة رويترز عن حكومة الوفاق.