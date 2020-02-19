إسرائيل تعلن "تسهيلات" لسكان قطاع غزة بعد "تراجع الاعتداءات الإرهابية"

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:30 19/02/2020 حدث بتاريخ: 10:30 19/02/2020

أعلنت إسرائيل "تسهيلات" لسكان قطاع غزة بداية من اليوم الأربعاء بعد "تراجع الاعتداءات الإرهابية".

ووفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلي، فقد قررت إسرائيل توسيع مساحة الصيد المسموح بها قبالة شواطئ قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل التصعيد الأخير، أي 15 ميلا بحريا، وزيادة عدد تأشيرات الدخول للتجار من القطاع بألفين ليبلغ عدد التصريحات الممنوحة سبعة آلاف تصريح بداية من اليوم.

وأشارت الهيئة إلى أن "مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق أعلن عن ذلك مساء (أمس) في ضوء الهدوء النسبي الذي يسود المنطقة المحيطة بالقطاع خلال الأيام الأخيرة ووقف إطلاق البالونات المفخخة".

وكانت إسرائيل أعلنت قبل أيام قليلة إجراءات جديدة "لتشديد الحصار" ردا على استمرار إطلاق القذائف الصاروخية منه.