قائد قسد: لا عودة بسوريا لما قبل 2011 ولا حل دون الأكراد

قوات سوريا الديموقراطية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:37 17/02/2020 حدث بتاريخ: 10:46 17/02/2020

شدد مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على أن "العودة غير ممكنة لسوريا ما قبل العام 2011".

ونقل موقع "العربية نت" اليوم الاثنين عن عبدي، المعروف أيضا باسم مظلوم كوباني، :"لا أعتقد أنه يمكن للبلاد أن تعود كما كانت عليه في العام 2011، وضمن هذه المعادلة، هناك دور كبير وريادي للأكراد والمكونات السورية الأخرى".

وأضاف، ردا على سؤال حول ما يمكن أن يقدمه نظام الرئيس السوري بشار الأسد لقواته، وسط مباحثات مستمرة بين الطرفين، قائلا إن "الحقوق تكون على قدر التضحيات والمواقف، وما قدمته مكونات شعبنا لا يقل عما قدمه أي شعب آخر دفاعا عن بلده، لذا ما نطالب به هو حق مشروع ويتمثل في الإدارة الذاتية الديمقراطية".

تجدر الإشارة إلى أن "الإدارة الذاتية" الكردية تمثل منطقة حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع في شمال وشرق سوريا، ويسيطر عليها الأكراد بصورة عامة.

ورغم المباحثات المستمرة بين النظام و"مجلس سوريا الديمقراطية"، الذي يشكل المظلة السياسية للقوات التي يقودها عبدي، فإن مسؤولي حكومة الأسد يرفضون الاعتراف بـ "الإدارة الذاتية" ويهددون بـ "الحسم العسكري" في بعض الأحيان.

وقال عبدي في هذا السياق إن "النهج العسكري لا يمكن أن يجلب معه الحلول، والدليل على ذلك السنوات الأخيرة التي مضت، لهذا نأمل ألا يكون هناك فرض لحلولٍ عسكرية".

كما اعتبر أن "الإدارة الذاتية باتت مشروعاً واقعياً لا يمكن القضاء عليه، ودون النظر إلى هذا المشروع بشكل واقعي لا يمكن تحقيق الحل في سوريا".

وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أعرب مؤخرا عن رفض دمشق فكرة وجود أي إدارة ذاتية كردية في البلاد، وشدد على وحدة أراضي سوريا بالكامل.

وردت الإدارة على تصريح المقداد بالقول إن "هذه التصريحات لا تتناسب مطلقاً مع المرحلة التي تمر فيها سوريا؛ كما أنها تساهم في عرقلة جهود الحوار الوطني السوري".