نصر الله: "صفقة القرن" خطة إسرائيلية تبناها ترامب لإنهاء القضية الفلسطينية

صورة أرشيفية للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:01 16/02/2020 حدث بتاريخ: 20:01 16/02/2020

اعتبر حسن نصر الله أمين عام "حزب الله" اللبناني، أن ما سمي بـ"صفقة القرن" ليس صفقة، بل خطة إسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية، تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار نصر في كلمته خلال الاحتفال بذكرى القادة الشهداء، إلى أن "نجاح خطة ترامب، مرهون بالمواقف التي تتخذ، والثبات على المواقف".

وشدد على أن "أمريكا ليست قدرا مكتوبا، وهي فشلت سابقا عندما قررت الشعوب الرفض والمقاومة".

وقال إن "الأهم من خطة ترامب، هو موقف الفلسطينيين أنفسهم، والموقف الفلسطيني هو الحجر الأساس في مواجهة خطة ترامب والشعب الفلسطيني بالإجماع عبر عن موقف حاسم ورافض وهذا متوقع وطبيعي".

وأضاف: "لم نجد موقفا مؤيدا لخطة ترامب، وترامب ونتنياهو الوحيدان الموافقان على هذه الخطة.

ودعا نصر الله، إلى "الإشادة بالإجماع اللبناني في رفض خطة ترامب"، وقال إن "الموقف العربي من خطة ترامب ممتاز، لكن البعض يعتبر أنها قابلة للدرس أو أن هذا هو المتاح، وهكذا يبدأ الاستسلام".

وتابع: "قد يصح القول إن الخطة ولدت ميتة، لكن قد يصح القول أن هناك خطة يرفضها العالم لكن صاحبها مصرّ على تنفيذها وتطبيقها".

وأضاف: "نحن أمام مواجهة جديدة لا مفر منها لأن الطرف الآخر يهاجم ويبادر ويقتل ويشن الحروب".

وأشاد بإيران، قائلا: "على المستضعفين في كل العالم، أن يعلموا أنهم يستندون على قلعة صلبة هي إيران، ومع مرور الأيام تزداد هذه القلعة صلابة".