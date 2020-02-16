نائب وزير الدفاع السعودي: ميليشيا الغدر الإيرانية اغتالت رفيق الحريري

رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:07 16/02/2020 حدث بتاريخ: 14:07 16/02/2020

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن "ميليشيا الغدر الإيرانية" اغتالت رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري إلا أن "مشروعه الوطني بقي يواجه تلك الميليشيات التي قتلته وسط بيروت" .

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على "تويتر" اليوم الاحد " إن الراحل رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق، كان قائدًا وطنيًّا مصلحًا".

وأضاف :"رحل رفيق إلى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن".

وتابع :"استشهد قبل 15 عامًا رفيق الحريري، كان قائدًا وطنيًّا مصلحًا، قاد مسيرة اعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف، اغتالته ميلشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعًا به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف إلا ثقافة الدمار".

واغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، في 14 شباط/ فبراير عام 2005 في تفجير ضخم استهدف موكبه في العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن مقتله و21 شخصًا وإصابة 231 آخرين.