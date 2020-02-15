تركيا تقول إنها أوفت بمسؤولياتها في إدلب السورية بموجب الاتفاقات

تركيا نقلت لروسيا موقفها بشأن إدلب خلال المحادثات

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:14 15/02/2020 حدث بتاريخ: 14:27 15/02/2020

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي يوم السبت إن أنقرة أوفت بمسؤولياتها في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا وفقا للاتفاقات التي أبرمتها مع روسيا وإيران، بعد تصاعد العنف هناك في الأسابيع الماضية.

وتدعم تركيا وروسيا طرفين متناحرين في الحرب السورية واتفقتا في 2018 على إقامة منطقة لخفض التصعيد في إدلب.

وعرقل هجوم لقوات الحكومة السورية التعاون الهش بين أنقرة وموسكو بعد مقتل 13 جنديا تركيا في الأسبوعين الماضيين.

وقال أوقطاي لمحطة (إن.تي.في) إن تركيا عازمة على وقف تقدم قوات الحكومة السورية في إدلب مكررا التهديد بأن أنقرة ستستخدم القوة العسكرية لطرد القوات السورية إذا لم تنسحب بنهاية فبراير شباط.