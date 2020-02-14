مصر تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:20 14/02/2020 حدث بتاريخ: 20:29 14/02/2020

قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الجمعة إنها رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد لشخص أجنبي.

وأضافت الوزارة أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية وأن الحالة قد تم نقلها إلى المستشفى لعزلها ومتابعتها.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة "الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما".

ولم تتوفر معلومات عن جنسية المصاب. ومصر أول بلد في أفريقيا يسجل حالة إصابة بالفيروس.