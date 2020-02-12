وزير الخارجية الايطالي يزور العاصمة الليبية

وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اجتمع بفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الامم المتحدة

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:10 12/02/2020 حدث بتاريخ: 20:10 12/02/2020

قام وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو الاربعاء بزيارة قصيرة للعاصمة الليبية حيث اجتمع بفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الامم المتحدة.

وبحسب بيان لحكومة السراج جدد الوزير الإيطالي خلال اللقاء "دعم إيطاليا وتضامنها مع حكومة الوفاق الوطني ودعمها للمسار السياسي ولمخرجات مؤتمر برلين" في 19 كانون الثاني/يناير الماضي والذي دعا لوقف التدخلات الاجنبية في ليبيا وتشجيع المفاوضات بين الليبيين.

وأضاف المصدر ان الوزير الايطالي عبر عن تأييده ل"إقرار وقف لإطلاق النار ووضع آليات فعالة لتنفيذ ذلك" وذلك بعد الهدنة التي أعلنت في 12 كانون الثاني/يناير.

كذلك تناول اللقاء بحسب البيان اغلاق قوات المشير خليفة حفتر المواقع النفطية عشية مؤتمر برلين، "وسبل مواجهة التأثير الكارثي لهذا التصرف والذي يطال جميع الليبيين".

وقال مجمع ايني النفطي العملاق الاسبوع الماضي ان انتاجه من النفط الخام في ليبيا تراجع الى النصف من 300 الف الى ما بين 150 و160 الف برميل يوميا.

وبسبب تعطل الانتاج تراجع انتاج ليبيا من النفط من 1,2 مليون برميل يوميا الى 183 الف برميل، وفق ما أعلنت الثلاثاء المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

وتشن قوات المشير خليفة حفتر منذ نيسان/ابريل 2019 حملة عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة السراج، وخلفت المعارك أكثر من الف قتيل وأدت الى نزوح أكثر من 140 الف شخص، بحسب الامم المتحدة.