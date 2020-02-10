بدء انسحاب القوات الأميركية من 15 قاعدة في العراق

انسحاب القوات الأميركية من 15 قاعدة في العراق

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:33 10/02/2020 حدث بتاريخ: 19:50 10/02/2020

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، علي الغانمي، الاثنين، بدء انسحاب القوات الأميركية من قواعد تتواجد فيها على الأراضي العراقية.

وقال الغانمي في تصريح صحفي، إن الولايات المتحدة، بدأت تغادر العراق، وبدأت قواتها بالانسحاب فعليا من 15 قاعدة عسكرية.

ولفت إلى أن الأميركيين انحصر وجودهم في قاعدتين، الأولى في أربيل والثانية هي قاعدة عين الأسد في الأنبار.

وأضاف الغانمي، أن الولايات المتحدة تتمسك بالبقاء في القاعدتين (أربيل والأنبار)، لكن الضغط الشعبي والبرلماني يصر على انسحاب قواتها من جميع القواعد.

وكانت الحكومة العراقية، أعلنت الشهر الماضي أنها "لن تتراجع" عن قرارها بشأن إخراج القوات الأجنبية من البلاد، بعد الأزمة التي تصاعدت بين بغداد وواشنطن على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

ودعمت الحكومة العراقية تصويت البرلمان الخاص بانسحاب القوات الأميركية من البلاد"، على خلفية مقتل سليماني.